El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès a "fer possible la culminació de la independència" i a "fer inevitable" l'amnistia i l'autodeterminació. Així ho ha exposat durant la seva primera intervenció al segon debat d'investidura al qual se sotmet, aquest dijous a la tarda al Parlament. Aragonès també ha receptat "altes dosis d'empatia" per superar les "diferències" amb Junts, amb qui ERC formarà l'executiu de coalició. El candidat republicà també ha estès la mà als comuns, i ha definit les "quatre banderes" per bastir la legislatura de la "nova Generalitat republicana": la social, la feminista, la verda i la democràtica.