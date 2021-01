JxCat refusa la moció «electoralista» d'ERC i avala Marín a la Diputació

La moció d'ERC per reprovar Núria Marín com a presidenta de la Diputació de Barcelona davant la seva presumpta implicació en les irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat no va aconseguir els suports suficients. JxCat va rebutjar ahir, en un ple extraordinari, donar suport a la censura impulsada pels republicans en qualificar-la d'«electoralista» i va avalar la dirigent del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet, a la qual va fer presidenta de la institució el 2019.

No hi va haver pinça de l'independentisme que revertís el pacte assolit entre els socialistes i els postconvergents després de les últimes eleccions municipals. Els actuals socis de Govern no es van posar d'acord i ERC no va aconseguir els vots necessaris per tirar endavant una moció que instava Marín a renunciar a la presidència de la diputació mentre duri la investigació judicial de la presumpta trama de malversació i desviament de subvencions al Consell Esportiu. «La simple sospita requereix un pas al costat», va argumentar el portaveu republicà, Dionís Guiteras.

ERC només va aconseguir el suport de Ciutadans i Tot per Terrassa per a la seva moció, que va comptar amb el rebuig o l'abstenció de la resta de formacions amb representació a la diputació. Tots els partits (fins i tot els que van votar a favor del text) van veure en la votació plantejada pels republicans més una finalitat electoral, a un mes i una setmana de les eleccions autonòmiques, que un moviment contra la corrupció.

La portaveu de JxCat, Neus Munté, va qualificar la iniciativa d'ERC d' «inviable» i «ridícula» i va rebutjar remoure en aquest moment l'actual tauler d'aliances. «Reclamem tota la transparència... ho hem demanat allà on toca», va afegir. Des d'Esquerra van recriminar a Marín que hagi posat a disposició el seu càrrec al partit però no hagi fet el mateix amb la presidència de la diputació, i van acusar postconvergents i socialistes de «tapar-se els uns als altres».

La moció d'ERC instava també a reformular el codi ètic i de bona conducta dels càrrecs electes a la diputació, un reglament elaborat per l'anterior equip de govern, del qual Esquerra en formava part. «El seu criteri depèn de si estan a l'oposició o al govern», els va retreure la portaveu socialista, Pilar Díaz. Marín està sent investigada per la seva presumpta participació en una trama de possibles delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.