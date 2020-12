Un informe del PE avala l'entrega automàtica per delictes contra la integritat d'un país

La Comissió de Llibertats Civils del Parlament Europeu (PE) va donar ahir llum verda a l'informe sobre la reforma de l'euroordre que proposa que les ofenses contra la integritat constitucional d'un Estat membre entrin dins dels delictes pels quals s'ha de dictar automàticament l'entrega al país emissor. L'informe planteja així afegir els «crims contra la integritat constitucional d'un Estat membre que involucrin l'ús de la violència» a la llista dels 32 delictes que actualment garanteixen el lliurament automàtic de la persona reclamada a l'Estat que emet l'euroordre. El text destaca també que s'hauria de valorar incloure un altre tipus de delictes entre aquells que garantirien el lliurament immediat, com els crims ambientals, certes formes d'evasió fiscal, abusos sexuals, violència de gènere, crims contra la humanitat i crims de guerra.

Actualment, la legislació preveu 32 causes per les quals es pot extradir automàticament un ciutadà europeu d'un Estat membre a un altre i incloure nous delictes en aquesta llista requeriria una proposta de reforma per part de la Comissió Europea. Un cop sigui aprovat en el ple de l'Eurocambra, aquest text es remetrà a l'executiu comunitari, que pot optar per proposar o no la reforma que li estan sol·licitant els diputats.