El Centre Humanitari de la Creu Roja Catalunya ha repartit dos milions de quilos d'aliments arran de la pandèmia

El Centre Humanitari de la Creu Roja Catalunya, situat a Sant Martí de Tous (Anoia), ha repartit dos milions de quilos d'aliments en tot el territori català des del juny, quan va entrar en servei, en el context de la pandèmia de la covid-19. El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha visitat aquest dissabte les instal·lacions de l'entitat acompanyat del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i ha destacat que el Govern hi aporta uns 400.000 euros. A més, també hi ha sobre la taula un conveni triennal de 100.000 euros anuals que, segons Solé, "permetrà el manteniment del centre en els propers tres anys".

En els darrers 20 anys, el Govern ha atorgat 8,2 milions d'euros en subvencions públiques a l'entitat per a projectes arreu del món. Per exemple, s'han finançat projectes de la Creu Roja a Bolívia, Nicaragua, Etiòpia, Kenya i Senegal, entre d'altres, i també s'han promogut iniciatives de sensibilització de la societat catalana sobre les causes dels conflictes i les desigualtats al món. A Catalunya, l'entitat compta amb 17.000 voluntaris i més de 220.000 socis. Segons el conseller Solé, es tracta d'un reflex del compromís i la solidaritat de la societat catalana.

De fet, el suport a la Creu Roja més recent es va atorgar arran de la crida de projectes de resposta a l'emergència de la COVID-19 que Catalunya va fer en el marc del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència (CCAHE), al qual la Creu Roja es va presentar. El Govern va atorgar una subvenció de 100.000 euros a l'entitat per un projecte de resposta davant la pandèmia per a poblacions en situacions de vulnerabilitat en cinc regions del Senegal. Es tracta d'una de les onze actuacions humanitàries internacionals que la Generalitat ha finançat per fer front a la pandèmia per un valor d'1,7 milions d'euros.

Sobre el Senegal, el conseller d'Acció Exterior ha recordat que aquesta setmana es va aprovar l'obertura d'una delegació de la Generalitat al Senegal "precisament perquè en aquest país és on hi ha més presència d'ONG catalanes". "Això demostra, de nou, aquest compromís del Govern per la cooperació", ha assegurat.