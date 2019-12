L'exèrcit il·lumina la Capitania Militar en Barcelona amb una gran bandera espanyola

S'acosta Nadal i administracions, empreses, comerços i particulars il·luminen i decoren les seves façanes. La Capitania General Militar s'ha sumat a la tradició, però la seva il·luminació ha estat més "patriòtica". I és que han projectat a la façana del seu edifici del Passeig Colom una enorme bandera espanyola.



La decoració de l'edifici per part de l'exèrcit ha estat criticada en diverses ocasions des de sectors independentistes en els darrers anys, sobretot quan, amb motiu de la festa de la Hispanitat, es col·locaven una vintena de banderes espanyoles, una per cada un dels balcons.



La il·luminació amb la bandera espanyola també ha generat molts comentaris crítics a les xarxes les últimes hores





Aqui la capitania militar al Passeig Colom de Barcelona on fire, recordant on resideix la unitat d'espanya, en la força de les armes.

Per defensar l'article 47, el que parla de garantir el dret a l'habitatge i combatre l'especulació no els veureu no... a menjar bandera... pic.twitter.com/Ulj3ahG6P9