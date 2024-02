Vilamalla es manté fidel a la tradició i celebra, ja aquest dissabte 3 de febrer, de forma ben matinera, una de les primeres festes de Carnaval a la comarca de l'Alt Empordà. Es tracta d’una festivitat pensada per satisfer a tots els públics, ja que s’obre amb una versió de Carnaval més dirigida als petits i les seves famílies, a la tarda, i, ja de nit, la versió més pensada per als adults amb la tradicional rua pels carrers del poble i un ball amb Dj Alegre, que repeteix després de l’èxit de l’edició passada.

La regidora de Festes de l’Ajuntament de Vilamalla, Laura Felgueras, destaca com aquest any es manté l’habitual concurs de disfresses, un al·licient que serveix d’esquer per atraure participants d’arreu. En aquest sentit, es farà entrega d’uns quants premis en metàl·lic. Així, en comparses, es donaran 200, 100 i 50 euros mentre que als grups, 100, 70 i 40 euros. També es premiarà les millors parelles amb 70, 50 i 30 euros i, en el cas de les disfresses individuals, els premis seran 40, 30 i 20 euros. Per poder optar als premis, cal inscriure’s el mateix dissabte al pavelló, que és l’escenari on es fa el ball de Carnaval, a la nit. Durant la vetllada, també es triarà la disfressa més original que s’endurà 50 euros.

La festa de Carnaval comença en horari diürn, a les 5 tarda, al centre cívic de Sant Vicenç. En aquest espai, la companyia La Sal dels Mars animarà la trobada oberta a tothom, i qui vulgui pot anar disfressat. La vetllada es tancarà amb la degustació d’una bona xocolatada per a tots els presents. La celebració continuarà a partir de les 9 del vespre quan es donarà el tret de sortida a la rua de Carnaval pels carrers del poble i fins a arribar al pavelló. En aquesta rua, que ja és un clàssic, desfilarà tothom qui ho desitgi. Tal com ha confirmat Felgueras, a hores d’ara es desconeix el nombre de carrosses participants, ja que és el mateix dissabte quan els disfressats s’inscriuen. Ja al pavelló, els assistents podran agafar forces degustant la botifarrada que s’ofereix i, tot seguit, gaudiran del ball de Carnaval que, com l’any passat, i amb molt d’èxit entre el públic, amenitzarà Dj Alegre.