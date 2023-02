El carnaval de Roses ha recuperat xifres prepandèmia amb 64 colles inscrites i prop de 5.000 participants a les passades de divendres, dissabte i diumenge. Malgrat l'alta participació, des de l'Ajuntament asseguren que les atencions mèdiques han baixat significativament respecte d'anteriors edicions. Durant els cinc dies de programació, el CAP ha atès 21 persones –cap d'elles menor-: nou per intoxicacions etíliques, vuit per contusions i quatre per petites agressions. Es tracta d'una xifra molt per sota de les més de 100 atencions que es comptabilitzaven en passades edicions només durant la nit forta, la de divendres.

La dada també baixa respecte de l'any passat, quan malgrat haver-hi un programa reduït per la pandèmia, sense balls ni discomòbil, es van registrar 27 incidències. Des de l'Ajuntament atribueixen la situació a les campanyes de conscienciació sobre el consum de drogues i alcohol realitzades en els darrers anys i a la "gran implicació" de les colles i de l'organització amb mesures com evitar la ingesta d'alcohol durant les passades o reduir els temps de concentració i espera prèvia a la desfilada. D'altra banda, els Punts Liles i Multicolor instal·lats durant les nits de dijous, divendres, dissabte i diumenge en els diferents espais on tenien lloc els actes del programa d’enguany (port, plaça Frederic Rahola i Pista Annexa del Pavelló), han donat informació i atès les consultes d’un total de 252 persones i ha atès 2 incidències, ambdues resoltes en els mateixos punts. Des del traspàs de la clau, la vara i les 100 pessetes de l’alcalde de Roses al Rei del Carnestoltes de dijous passat, fins al seguici mortuori i enterrament de la sardina d'aquest dilluns al vespre, les disfresses han inundat els carrers i places de Roses i dels diferents espais que acollien les activitats del programa, com l’esplanada del port amb la gran festa de colles de divendres a la nit, o la Pista Annexa del Pavelló i l’envelat de la plaça Frederic Rahola, on s’han celebrat nombroses sessions de DJ i balls respectivament. Carnaval 2023: Quan se celebra als pobles de l'Alt Empordà?