L’Ajuntament de Llers vol recuperar la normalitat festiva i aquest any ha decidit recuperar la tradicional festa del carnaval que se celebra aquest dissabte 26 i diumenge 27 de febrer. «La millora de la situació epidemiològica i la disminució de les restriccions marcades per les autoritats competents han fet que valoréssim el risc que podia haver-hi i aquest any a Llers podrem gaudir del nostre estimat Carnaval», ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Joventut i Associacions, Marius Vergés.

Tot i que enguany no es farà la cercavila multitudinària d’anys anteriors, s’espera un cap de setmana festiu amb moltes activitats i diferents novetats per als més petits. «Són moltes les famílies que tenen ganes de celebrar el Carnaval amb una mica de normalitat», remarca el regidor i per aquest motiu la programació inclou ball, discomòbil i cercaviles pels diferents carrers del poble, amb la finalitat de fer passar una bona festa.

Ball de disfresses

El dissabte, a partir de les onze de la nit, al Centre Recreatiu Llersenc i de la mà de l’Associació Juvenil Brullersenca, tindrà lloc un ball de disfresses amb el Dj. Giró, explica Quim Giralt, des de l’Associació. Hi haurà una festa de disfresses i la disfressa més original serà premiada durant la vetllada.

La gresca continua el diumenge a la tarda quan es durà a terme la tradicional rua pels carrers del poble on tots els veïns i veïnes surten al carrer per oferir tota mena de menjars i begudes, com ara garnatxa, una plateta de brunyols, d’embotits i van fent parades mentre els participants ballen i gaudeixen de la música de les carrosses, expliquen des de l’associació.

A l’arribada al pavelló i per recuperar les forces, s’ofereix pa amb tomàquet amb allioli i botifarres a tots els participants disfressats.

També aquest any, una vegada finalitzada la rua, «ens trobarem amb noves activitats, com serà el taller de globoflèxia per als més menuts i el servei de fotomaton, divertit, dinàmic i amb impressió de fotografies personalitzades de gran qualitat. Tot això amenitzat pel grup musical La Montecarlo» han anunciat des de l’ajuntament. «L’objectiu no és un altre que fer pinya i una mica de xerinola entre la gent del poble» afegeixen des de la Brullersenca.

Anys enrere, un cop s’acabava el ball, al pavelló, els joves i no tan joves anaven a la plaça del Ramal on es feia discoteca al Centre: «Hi ha algunes colles que se’n van a sopar a casa i després van a la discomòbil i altres que se’n van ja directament».

Enguany, davant la millora de la pandèmia, l’escola de Llers també s’anima a celebrar el Carnaval tal com ho feien anys enrere amb l’arribada del Rei Titus, la celebració del Dijous Gras i també una rua tot passejant pels carrers del poble, cantant i ballant al ritme de la música el divendres al matí. Al llarg de la setmana, està previst que facin diferents activitats.

Molta gresca i seguretat

Des de l’Ajuntament es treballa perquè el carnaval d’aquest any «sigui un esdeveniment segur i amb la voluntat que tothom s’ho passi molt bé».

En aquest sentit, cal destacar que s’haurà de complir amb les mesures i els protocols vigents per minimitzar el risc de contagi de la Covid, segons han recalcat els organitzadors.