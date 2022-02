L’Ajuntament de Llançà i les colles de Carnaval, arran de l’elevada incidència de la Covid-19 i la incertesa de la situació sanitària han decidit posposar la celebració del Carnestoltes 2022 a una nova data que probablement serà la del primer cap de setmana de juny.

Reunió amb les colles

L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, explica que «en un principi es van plantejar dues possibilitats: mantenir la data del febrer, de manera que el carnaval s’hauria d’adaptar al que digués el Procicat. Tot apuntava que si es podrien fer les rues, però les concentracions amb música on finalitzen totes les festes de carnaval no serien possible, o bé posposar-ho entenent que de cara al bon temps podríem oferir un carnaval més acostat a la normalitat». Totes les opinions van anar cap al seu ajornament.

La regidora de Festes, Elsa Rodríguez, tenia pendent una reunió amb les colles aquest dilluns 21 a la tarda per acabar de concretar la data del carnaval, que finalment s'ha determinat que sigui el 14 de maig.