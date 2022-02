Els rosincs ja ho tenen a tocar, l’esperit del Carnaval ja batega i cada vegada és més a prop. Després que el Consell del Carnaval, integrat per l’Ajuntament de Roses i representants de colles, prenguessin la decisió de mantenir la festa a finals de setembre, el temps els ha donat la raó. Des d’aquest divendres i fins dilluns vinent, Roses torna a sentir l’emoció de la festa, de la tradició. Ho fa, però, en una versió adaptada, reduïda en actes, sense balls i amb molta seguretat i control, quelcom que diu el regidor de Festes, Èric Ibáñez, és essencial.

Quaranta-una són les colles que s’han inscrit aquest any, colles majoritàriament de Roses que mouen unes dues mil cent persones. Són quinze colles menys que el 2020, almenys amb les xifres que disposen els organitzadors sobre el paper, perquè aleshores les que no duien carrossa no s’apuntaven, però sí que feien les passades. Aquest cop, puntualitza Ibáñez, això és un requisit inexcusable, ja que la inscripció dona dret a rebre unes polseres que permeten l’accés a l’espai reservat del port on les colles podran instal·lar, quan acabin les passades, les carrosses –se n’han inscrit una trentena (el 2020 desfilaren cinquanta-tres)– i seguir la celebració. «El Carnaval són les passades i la concentració al port és un més a més que oferim a les colles», admet el regidor. Un al·licient per compensar que el Carnaval no compti amb cap ball. Ibáñez puntualitza que l’espai al port «no és una discoteca a l’aire lliure» i adverteix que no podran entrar a l’espai ningú que no formi part de les colles inscrites. Els organitzadors són conscients que potser s’hi atansaran grups de persones amb ganes de gresca. És per això que s’ha reforçat la seguretat en el perímetre. «Procurarem tenir el màxim control possible», diu tot afegint que no toleraran ni els botellons ni les festes alternatives ni dins ni fora el recinte. Tampoc l’accés de persones no inscrites. «Requerim la màxima col·laboració de les colles perquè l’espai del port l’oferim a requeriment d’elles», comenta el regidor.

De passades se’n fan tres: divendres a les 9 del vespre, dissabte a les 4 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. Amb la suspensió de molts Carnavals a altres pobles de la comarca, a Roses esperen molt de públic. Ibáñez apel·la a la responsabilitat de la gent i que davant concentració de persones durant les passades facin ús de la mascareta. El Carnaval es completa amb l’arrossada popular de dilluns al migdia, que retorna al port pesquer, i el seguici mortuori i enterrament de la sardina.

Una edició sense Reis ni Reines, sense concursos i on «ningú té privilegis»

Aquest any el Carnaval de Roses no té ni Rei ni Reina, en cap categoria. El regidor Èric Ibáñez explica que hi ha una raó clara: «No volíem que ningú se sentís obligat a fer carrosses o disfresses massa treballades i que els Reis llueixin com toquen quan es pugui». De fet, ja es coneix la colla, ja que el seu nom es va conèixer el 2020. És la colla Fins aquí hem arribat. Enguany tampoc tenen validesa els concursos que donaven l’oportunitat de triar posició de sortida a les passades. En aquest sentit, la decisió unànime, presa pel Consell de Carnaval, és que el sorteig d’aquest any es faci en igualtat de condicions. «Ningú té privilegis i tothom parteix de la mateixa situació i es reserven les posicions de tria per l’any vinent». Aquesta no és una qüestió banal, ja que la passada s’allarga dos quilòmetres i és molt diferent sortir primer que últim.