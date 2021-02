El Carnestoltes de l'Escala assumeix nous reptes per a la festa de l'any vinent

El Carnaval de l'Escala ha cancel·lat totes les activitats per responsabilitat

El Carnaval de l'Escala ha cancel·lat totes les activitats per responsabilitat BASILI GIRONÈS

Fa setmanes l'Escala, com tants altres municipis, anunciava que la festa del Carnaval quedava suspesa per la pandèmia per motius de responsabilitat. «Per aquestes dates, ja feia molt temps que remenàvem, però ens vam adonar que era inviable» explica Carles Piqué, president de la Comissió de Carnaval La Farandola.

Aquest any el Carnaval roman en stand by. La pandèmia ja va fer cancel·lar el Carnaval d'estiu de l'any passat i tot sembla indicar que aquest mes de juny vinent tampoc es farà. La idea de fer un Carnaval fora de temporada ens permet gaudir de la festa: «Al febrer, la patim, i a l'estiu, la gaudim, ja que la gent del poble pot viure sense pressions la rua, el ball i tot el que implica el Carnaval» diu Piqué.

Les mirades, doncs, es van posant en el Carnaval de l'any que ve, amb el repte de reactivar la comissió de Carnaval. Piqué fa una crida perquè s'impliqui més gent: «Si no, no en podrem garantir la continuïtat, només que pleguem un dels dos membres, això s'acabarà». Actualment formem part de la comissió dues persones, «tot i que els dies de la festa rebem el suport d'antics membres de la comissió» assenyala. Cada any, quan acaba el Carnaval, passats uns mesos, ja es posen a treballar: cal contractar els grups, organitzar les rues, els balls i el dinar popular mentre que l'Ajuntament s'encarrega de la part logística i dona suport econòmic a la festa.

El regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López, és conscient de la situació i assegura que «aquest és un mal endèmic de moltes associacions». López ha assenyalat que s'aprofitaran aquests mesos d'aturada obligada per fer treballs de millora a la nau on es fan les carrosses.

Ja fa cinc anys que en Carles Piqué està al capdavant de la comissió de Carnaval. Va entrar a formar part allà als anys 90. En aquella època, la comissió es disfressava, recorda: «Fèiem un remolc o carrossa i la disfressa, sempre mirant que fos còmoda per alternar la festa amb el treball, darrere de la barra, o coordinant el dinar de Carnaval». Ara ja fa anys que es concentra en tenir-ho tot a punt perquè milers de persones en gaudeixin.