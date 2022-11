El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Girona) regularà l’escalada a l’interior del parc per preservar-ne millor la biodiversitat, especialment les aus que l’habiten, ha informat aquest dijous la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat en un comunicat.

La regulació s’ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors com la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i en la qual ha col·laborat el cos d’Agents Rurals.

Els penya-segats del parc natural són una zona ZEPA, d’especial protecció per a les aus, i allà hi crien una sèrie d’aus protegides i s’hi localitzen plantes de molt interès i protegides a Catalunya.

La pràctica de l’escalada pot alterar-ne el cicle vital, ja que són aus sensibles que busquen llocs de cria tranquils i inaccessibles.

Per evitar la pèrdua de les zones de nidificació i recuperar les poblacions, es delimitaran una sèrie de zones regulades on només es podrà escalar fora del període de nidificació, mentre que hi haurà zones lliures on l’escalada estarà permesa tot l’any.