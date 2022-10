La crisi climàtica no només està afectant la salut del planeta: també està agreujant, accelerant i intensificant diverses crisis que afecten directament la salut dels humans. Segons alerta l’últim informe científic ‘The Lancet Countdown’, les sequeres i la falta de recursos hídrics agreugen la inseguretat alimentària global. Les altes temperatures estan augmentant les morts per calor extrema arreu del món. I l’avenç de l’escalfament global, els fenòmens meteorològics extrems i els índexs de pol·lució global estan provocant un augment de malalties infeccioses, així com de patologies cardiovasculars i respiratòries.

Aquest és l’últim missatge d’alerta que llança la comunitat científica a tan sols unes setmanes de l’inici de la Cimera del Clima de Sharm al-Sheikh: la gran trobada diplomàtica sobre les polítiques climàtiques que marcaran el futur del planeta. «El canvi climàtic està impactant greument en la salut de les persones i, tot i així, veiem que els governs i les empreses continuen donant prioritat a una indústria dels combustibles fòssils que agreuja encara més aquestes crisis», destaca Marina Romanello, directora de l’informe i professora de l’University College of London.

L’anàlisi, que aquest any arriba a la setena edició, ha sigut elaborada per un centenar d’experts i una cinquantena d’institucions, incloses l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). L’anàlisi, publicat aquest dimecres, posa èmfasi en la gravetat del problema i reclama «una acció immediata» per frenar la crisi climàtica i «salvar la vida de milions de persones».

Aquestes són les grans crisis de salut que s’estan amplificant i accelerant amb l’avanç de l’emergència climàtica global, segons l’últim informe de ‘The Lancet Countdown’.