La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha anunciat en la XXVI Cimera del Clima de l'ONU -COP26- a Glasgow (Regne Unit) l'obertura d'expedients sancionadors de 6,5 milions d'euros a tres empreses per "incomplir" la normativa del mercat de CO2.

Ho ha dit aquest dissabte després de començar la participació institucional del Govern a la COP26 amb l'acte de presentació oficial de la declaració de Glasgow d'Alimentació i Clima a l'Ajuntament de la ciutat, i abans de reunir-se amb la ministra d'Afers Rurals del Govern escocès, Mairi Gougeon, recull un comunicat.

Els expedients sancionen "infraccions greus i molt greus" que han fet aquestes tres empreses, que suposadament no han atorgat els crèdits obligatoris d'emissió de CO2.

"Serem inflexibles amb les empreses que no compleixin les seves obligacions ambientals", ha defensat, i ha assegurat que el Govern farà servir tots els seus recursos per garantir el compliment de les normatives d'emissions per avançar cap a un model més sostenible.

En el cas de les empreses amb aquest expedient, són instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de la Unió Europea, que "estableix que han de dipositar" anualment un nombre de crèdits equivalents al de les seves emissions al registre europeu.