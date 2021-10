Un dels principals desafiaments que tenim com a societat -i que hem de donar resposta els propers temps- és el procés de transició energètica. A l’Alt Empordà és un tema d’actualitat i polèmica, derivada especialment dels diferents projectes de grans instal·lacions que han estat notícia els darrers temps.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries consideren que és un repte compartit al qual s'ha de donar resposta, especialment des de la visió local del territori. Per aquest motiu s’ha iniciat la redacció d’un Pla Estratègic de Transició Energètica, on es definirà quin serà el model per al municipi. El procés de transició energètica també obre nombroses oportunitats de creixement econòmic i apoderament ciutadà, en un tema tan rellevant com és l’energètic. Genera capacitat de creació d’avantatges en costos i posicionament competitiu com a destinació turística, però també ha de permetre combatre la pobresa energètica a les llars.

Amb tot, el govern creu que aquesta ha de ser una visió compartida entre l’administració pública, els agents econòmics i la ciutadania. Per aquest motiu, volen que sigui un procés participat on l’opinió de tots hi pugui quedar reflectida.

En aquest sentit, demanen a tothom qui tingui una vinculació amb el municipi, que ompli una breu enquesta per recollir la seva opinió i visió sobre el repte de com encarar la transició energètica i que, asseguren, serà de molta utilitat i valor en la redacció del Pla Estratègic de Transició Energètica del municipi. L'enquesta es pot trobar habilitada fins el dia 15 de novembre al web municipal.