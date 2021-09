La pàgina web de Climate Central (una organització mundial independent que reuneix científics experts en clima) mostra com alguns dels llocs d'Espanya més amenaçats per la pujada del nivell de la mar són: el Delta de l'Ebre, l'Albufera de València, Santa Pola, el Mar Menor, Sant Ferran, Puerto de Santa María (Cadis), Doñana, les ries gallegues, Avilés, Villaviciosa (Astúries), Santander, Ria de Treto (Cantàbria), Bilbao, Mundaka (Biscaia).

Les costes gironines tampoc se salven d'aquesta amenaça. Per tot el litoral de l'Alt Empordà hi haurà zones que desapareixeran. Destaca la zona dels Aigüamolls de l'Empordà com la que més afectada quedarà amb la pujada del nivell del mar. També es detecta una important inundació a Sant Martí d'Empúries.

En definitiva, les zones costaneres de menor cota seran necessàriament les més afectades, i en elles s'inclouen nombrosos espais naturals protegits i també grans concentracions humanes.

Aquesta és la web on pots consultar les dades, fent zoom sobre la imatge. Les zones en vermell són les que quedaran inundades de manera permanent.

A Espanya, l'últim informe del Ministeri per a la Transició Ecològica assenyala que la cota d'inundació en la costa podria augmentar entre un 3% i un 8% el 2040 respecte a l'actual, a conseqüència de la pujada del nivell de la mar.

Aquest increment en el nivell del mar provocarà la reducció de la superfície de platges, afectació a infraestructures urbanes (amb els consegüents costos econòmics) i danys turístics.

Desaparició de platges, marenys i aiguamolls, inundacions costaneres, erosió del litoral, temporals, intrusió d'aigua salobre… Són alguns dels efectes del canvi climàtic que amenacen a les costes espanyoles i que han estat recollits en l'informe del Ministeri.

El nivell de la mar ha augmentat 20 centímetres des de finals del segle XX. Però va a més: ja se situa en fins a 3 mil·límetres a l'any de mitjana. Les últimes projeccions globals d'augment del nivell de la mar realitzades pels científics apunten al fet que podria aconseguir el 2100 entre 29 centímetres en l'escenari més favorable i 110 centímetres en el més desfavorable, amb 53 centímetres com a mitjana més probable, la qual cosa afectaria milers de localitats costaneres a tot el món.

Hi ha notables diferències entre les diferents costes espanyoles. Així, en el Delta de l'Ebre la velocitat d'ascens del mar aconsegueix entre 5 i 8 mil·límetres a l'any, la més alta de tota Espanya.