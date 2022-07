El cas de l’espia italià disfressat de dona que l’Arxiu Municipal de Roses (AMR) va presentar l’any 2014 a través de la publicació d’una fotografia del seu fons documental, protagonitzarà demà, divendres 15 de juliol, el tercer pòdcast de Sala 113. Històries Arxivades, un cicle d’històries reals extretes del patrimoni documental català.

Sala 113 és un projecte impulsat per la Direcció General del Patrimoni Cultural amb la producció d’Arkham Studio i la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local. Des de l’1 de juliol, la Direcció General del Patrimoni Cultural ofereix a través de les plataformes Spotify, Apple Music i Ivoox, el pòdcast Sala 113. Històries Arxivades, amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa de la documentació que custodien els Arxius de Catalunya, i augmentar la creació de continguts culturals en català.

El capítol 3 d’aquesta sèrie, que s’emetrà a les tres plataformes a partir de demà divendres, estarà dedicat al cas de l’espia italià que l’Arxiu Municipal de Roses tragué a la llum el juliol de 2014 a través de la seva secció web El Document del Mes: Luigi Morini Boveri. Cap del Servei d'Informació del Consolat italià a Barcelona, Morini, tal i com mostrà la fotografia de l’arxiu rosinc, es disfressà de dona per amagar-se de les autoritats revolucionàries, indumentària que mantingué al llarg de tota la Guerra Civil per poder exercir d’espia a la ciutat de Barcelona.

Històries sorprenents i estranyes del patrimoni documental

A Catalunya hi ha un total de 377 arxius que conserven tot tipus de documentació, tal i com demostra el curiós cas de l’espia presentat per l’Arxiu Municipal de Roses. ‘Sala 113. Històries Arxivades’ recull i explica les històries més sorprenents i estranyes del nostre patrimoni documental. Aquesta sèrie està formada per 10 capítols, basats en fets reals, amb una mateixa temàtica, la dels fets insòlits desconeguts que han succeït al nostre país al llarg dels anys.

Cada capítol comença amb la figura de L’Arxiver, un personatge interpretat i locutat per l’actor Lluís Soler, una veu que ens transporta cap a l’interior de l’arxiu on ell treballa per descobrir els documents de la Sala 113 i conèixer les històries narrades als documents que es conserven en el seu interior. Aquestes històries són narrades per La Cronista, interpretada per la locutora i narradora Virginia Villaroya. Es tracta d’històries sorprenents com la d’un bruixot que vivia a Terrassa, o la història d’un submarí fantasma. Espies disfressats, assassinats que no havien d’haver succeït mai o un carnaval macabre són la temàtica d’altres capítols d’aquest cicle de podcast.

Entre els 10 arxius participants al programa, hi ha l’Arxiu Municipal de Roses i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.