Carrega el 'Satisfayer' mentre estudia a la biblioteca

Que és la joguina sexual de moda no és cap novetat. El 'Satisfayer' s'ha convertit en l'entreteniment favorit de moltes dones des que la seva utilitat i eficàcia fossin posats a prova per centenars de milers de dones al voltant del món. I com qualsevol aparell amb la bateria incorporada, el seu ús provoca la seva descàrrega, de manera que necessita un endoll per poder tornar-lo a les seves òptimes condicions.



Aquest pensament va ser el que va haver de dur a una jove a endollar la seva joguina sexual a la biblioteca de la Universitat de La Corunya mentre estudiava. Sense pensar-s'ho dues vegades, la noia va col·locar l'aparell sobre la taula i va continuar centrada en els seus apunts. Un altre estudiant que es trobava pròxim a ella es va adonar i ho va publicar en el seu compte de Twitter. "A la biblio també es pot ajuntar treball i plaer", va escriure en el tuit.





En la biblio tambien se puede juntar trabajo y placer pic.twitter.com/UYlVUa1bJq — Cote?? (@DaniCotelo) January 10, 2020