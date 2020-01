Una dona es cansa del seu marit i el ven a la seva amant

Una dona keniana ha deixat una curiosa història. Edna Mukwana estava cansada de les infidelitats del seu marit i va decidir vendre'l a la seva amant, segons va informar un mitjà local.

La dona va explicar que el seu marit no havia tornat a casa set dies després de sorprendre'l amb la seva amant. Llavors va arribar a un acord amb aquella dona: "vendre" l'home per 2.000 xílings kenians (18 euros aproximadament). Finalment, només en va rebre 1.700 (prop de 15 euros).

"El meu marit està casat amb l'alcohol i les prostitutes", va comentar Mukwana per després assegurar que els diners que havia tret era per "comprar roba als fills per a l'any nou". "No vull entrar al nou any amb la nosa del 2019", va concloure.