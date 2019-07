Denuncien Vueling per no deixar pujar una passatgera amb un «body» en un avió

Una dona ha denunciat aquest diumenge a través de les xarxes socials el tracte que la seva germana va rebre per part de Vueling. Al vídeo publicat a Twitter es veu com el personal d'embarcament de l'aerolínia de baix cost impedeix que la jove pugi a bord de l'avió per portar un "body escotat".



En les imatges s'escolta com les amigues de l'afectada rebutgen la decisió de Vueling i intenten impedir-ho. Les joves arriben fins i tot a cedir la seva roba a la jove, encara que la companyia li segueix prohibint l'accés.



En la gravació també s'escolta altres membres del passatge molestos amb la decisió de Vueling. "Però què fa aquesta tia? Com pot ser no pugui volar si no molesta a ningú?", diu una dona.





Hoy la maravillosa compañía @vueling le ha prohibido el embarque a mi hermana simplemente por llevar un body escotado. Varias personas le han dejado ropa para que se "tapase" y aun así no la han dejado subir. pic.twitter.com/wxiYguA4qt — Erl. (@olgacrvnts) 21 de julio de 2019

La respuesta a la petición de la agente de handling ha sido abusiva y es la única razón por la que se ha decidido llamar a la autoridad competente y que no volase. Un saludo. 3/3 — Vueling Airlines (@vueling) 21 de julio de 2019

L'aerolínia ha respost a través de Twitter a les imatges assegurant que "les condicions de transport de Vueling i de la majoria de transports col·lectius s'apliquen de manera igualitària a homes i dones"."Aquestes condicions estableixen poder denegar l'accés a passatgers la conducta dels quals no s'hi adapti", assegura Vueling, i afegeix que "la passatgera anava en banyador. La resposta a la petició de l'agent de handling ha estat abusiva i és l'única raó per la qual s'ha decidit cridar a l'autoritat competent i que no volés".