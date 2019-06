El divertit pastís per a Amy Schumer que simula un part

L'actriu Amy Schumer va anunciar fa uns mesos que serà mare. Es tracta del primer embaràs de la coneguda humorista, que no pot ocultar la seva felicitat. Això sí, en els últims dies ha viscut un episodi d'allò més curiós relacionat amb la seva futura maternitat. Què et sembla?



La cunyada de l'actriu va decidir sorprendre-la amb un pastís que l'ha deixat sense paraules. Es tracta d'un dolç que representa el moment del part, amb un nadó sortint de la mare. Amy Schumer l'ha volgut compartir amb tothom i ha publicat una sèrie d'imatges a Instagram on s'aprecia clarament el motiu del pastís.