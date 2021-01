Rosa Daniel, al capdavant del Centre de Ioga i Tècniques Psicocorporals

Fa trenta anys, Rosa Daniel es va iniciar en el món del ioga com a alumna de Jaume Turrà a Figueres i ben aviat es va formar per donar classes. Després d'obrir un centre a Llançà i posteriorment un altre a Barcelona, que encara manté, ara es posa al capdavant d'un dels centres històrics de Figueres on s'han format molts professors, el Centre de Ioga i Tècniques Psicocorporals, on ella va introduir-se en aquesta disciplina. Daniel és autora del llibre Ioga, guia d'autoconeixement. Una nova perspectiva, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, i secretària de la Federació Catalana de Ioga, a més de dirigir cursos per a docents reconeguts pel Departament d'Educació, i la formació de professors de ioga que s'imparteix en el Centre.

Va ser el mateix Turrà qui va oferir-li a Daniel la direcció, ja que ell es jubilava. Aquesta nova etapa, doncs, donarà continuïtat a la seva tasca «amb el mateix tarannà». En aquest centre s'imparteix ioga integral o Purna Ioga. «Seguim una tradició i així ho intentem transmetre», comenta Daniel. El ioga integral «dona eines» perquè les persones practicants puguin incorporar-les en el seu dia a dia. «Les persones no som només un cos físic, també tenim una part mental i una altra d'afectiva: pensem, sentim i actuem», explica Daniel tot afegint que «en una classe de ioga la persona connecta amb el cos, llavors és quan deixem d'estar capficats i la ment deixa de recrear-se en els pensaments». Així és com es desenvolupa la consciència corporal i amb ella la capacitat de sentir. «Ens adonem que, per exemple, l'amor no és un pensament, sinó que ressona dins del cos, una cosa és pensar que estimem i una altra sentir-ho». «La persona com un tot».

Les classes que s'imparteixen mantenen l'estructura tradicional: inclouen, de primer, una part d'àssanes que ajuden la persona «a alliberar les tensions, desbloquejar el cos, flexibilitzar-lo i tonificar-lo». La correcta alienació postural, la correcció en la pràctica de les àssanes i el coneixement profund de la respiració són les claus per a la pràctica correcta de les àssanes. Posteriorment, una classe de ioga incorpora un apartat específic per a la respiració, el pranaiama, és a dir, la pràctica de la respiració conscient i completa. Després de tot aquest procés, arriba la relaxació profunda i la interiorització en un mateix. «Sense tot aquest procés previ, la relaxació quedaria a uns nivells molt superficials, perquè, a més del cos, cal relaxar de manera conscient també el mental i l'emocional. Si no, la relaxació serà sempre superficial», afirma Daniel.

Daniel destaca que «el ioga no és competitiu, allò que determina que un alumne estigui més o menys avançat depèn de l'atenció de la persona; a més, aquesta ha d'aprendre a adaptar la postura al propi cos i així cadascú arriba fins on pot». En aquest centre figuerenc es fan classes matins, migdies, tardes i vespres. També meditació de forma gratuïta i la voluntat és impulsar, com a novetat i amb la col·laboració especial de Jaume Turrà, matinals de dissabte per treballar aspectes de creixement personal, autoconeixement i treball interior, amb la guia indispensable de Jaume Turrà. Que els alumnes incorporin eines per a millorar la seva qualitat de vida és un dels objectius del Centre, i per això es promouran, gradualment i en la mesura que la situació ho permeti, nous cursos de respiració, relaxació, meditació, i d'anatomia i consciència corporal, entre altres. Actualment, el centre ja disposa d'alguns d'aquests cursos en línia.

El centre és també escola col·laboradora de la Federació Catalana de Ioga i la seva formació de professors s'adequa als criteris de la Generalitat.

Centre de Ioga i Tècniques Psicocorporals

Adreça: carrer Forn Baix, 4. Figueres

Telèfon: 972 507 011 / 653 399 215

Web: www.iogafigueres.com