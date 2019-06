FIV Obradors amplia les seves instal·lacions de Figueres en el segon aniversari

La clínica FIV Obradors és una empresa familiar, impulsada pel ginecòleg i director mèdic Josep Obradors i el biòleg i director de laboratori Albert Obradors, que celebra aquest estiu dos anys des de la seva inauguració. Són especialistes en els tractaments de fertilitat, amb la voluntat d'ajudar les parelles i persones que desitgin tenir un fill a la consecució d'aquesta fita, sempre actuant amb la màxima excel·lència.

La qualitat i professionalitat en els seus tractaments i en l'atenció als pacients l'han situat com una clínica de reproducció assistida de referència, dins i fora de les fronteres de la comarca. L'aspecte que la diferencia de la resta és el tracte personalitzat i a mida que fan amb cada pacient. FIV Obradors posa a l'abast tots els avenços tècnics i de coneixement en els àmbits de la ginecologia, la biologia i la genètica, així com un acompanyament psicològic i proper per facilitar el confort de les persones implicades, sent conscients que a vegades els tractaments de fertilitat poden ser emocionalment difícils.



Creix l'equip i l'espai

Aquesta empresa familiar compta amb un equip de més d'una desena de professionals, sempre amb la intenció de fer-lo créixer i donar resposta a les necessitats i demandes dels pacients. Tant és així que enguany FIV Obradors, en la celebració del seu segon aniversari, suma una nova incorporació, la doctora Carla Vila, ginecòloga especialista que s'afegeix a l'equip en un moment de creixement.

La clínica ampliarà també el seu espai de treball, guanyarà més de 70 metres quadrats on instal·laran dues consultes més i tres sales d'espera individuals. Per a FIV Obradors és important la intimitat i tranquil·litat de les persones que atenen. Per això, totes les sales d'espera són privades per a cada parella, així com l'organització de les visites perquè mai es coincideixi amb altres pacients.



Tractaments

A FIV Obradors ofereixen sempre el tractament que millor s'adapta a la necessitat de cada pacient i al seu calendari biològic, fent ús de l'última tecnologia disponible en el sector mèdic. Destaca també la seva transparència en les possibilitats d'èxit de l'embaràs, així asseguren que només faran les proves i processos que calguin. Entre els tractaments que realitzen compten amb un equip professional per dur a terme amb garantia els següents: Inseminació Artificial de Cònjuge (IAC) o de Donant (IAD); Fecundació In Vitro (FIV); FIV amb òvuls de donant; Diagnòstic Genètic d'Embrions; Preservació de la fertilitat, i Recepció d'oòcits de parella (ROPA).

Després de dos anys, registren molts casos d'èxit, han nascut 37 nadons i estan a punt de fer-ho més de 40.



FIV OBRADORS