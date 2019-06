Residència Els Pins, connectats al món digital

La Residència i Centre de Dia Els Pins està ubicat a l'Escala. Amb més de 25 anys d'experiència, és un centre que ofereix acolliment residencial de caràcter temporal i/o permanent a persones grans que, a causa al seu estat físic i/o psicològic, requereixen atenció i supervisió per a realitzar les activitats de la vida diària. Actualment, s'ofereixen 24 places del servei de Centre de Dia (de dilluns a diumenge) i 84 places de residència assistida. El centre disposa de places públiques de residència així com places privades tant de Centre de Dia com de residència, amb les ajudes establertes per la Llei de Dependència.

Tots els serveis que ofereix tenen l'objectiu comú de millorar la qualitat de vida de les persones i promoure la seva autonomia personal, mitjançant serveis i programes d'intervenció a escala física, psicològica i sociocultural.

El centre aposta per un repertori d'activitats que està en continua innovació, adaptant-se d'aquesta manera a noves línies d'intervenció i a noves necessitats que poden presentar els mateixos usuaris.



L'aposta pel món digital

La implantació de les noves tecnologies a la nostra societat actual suposa molts avantatges per al sector de la tercera edat, encara que, a vegades, se'n senten exclosos. Internet és una eina que els pot servir per resoldre dubtes, lectura de premsa, entreteniment, comunicació, informació, etc. Per això des de la residència es facilita l'ús d'un ordinador amb accés a internet a la sala d'activitats a l'abast de tots els usuaris.

També des del centre ja fa mesos que es va iniciar un projecte de Wii-teràpia, la qual es basa en l'ús de la videoconsola Wii i els seus jocs d'entrenament cerebral amb els quals es pretén generar una situació lúdica que permeti l'estimulació de les funcions cognitives superiors i promogui la interacció social. Aquesta teràpia sempre és supervisada per l'educadora social i la psicòloga del centre. Alhora, permet treballar el vessant físic gràcies als jocs d'entrenament esportiu, dinamitzats per les fisioterapeutes del centre.

Per altra banda, la residència acaba d'iniciar un projecte juntament amb l'entitat Punt Òmnia, la qual facilita uns tallers d'informàtica bàsica adaptats a col·lectius amb més dificultats d'aprenentatge. En aquest projecte hi participa un grup d'usuaris de la Residència i Centre de Dia per tal d'iniciar-se a l'ús d'aquestes eines.

Per això, aquesta Residència i Centre de Dia de l'Escala, incloent-hi totes aquestes activitats en el seu programa anual, aposta per un futur més inclusiu dels seus usuaris cap a les noves tecnologies.