El Club de Futbol Peralada s'ha situat en segon lloc provisional de Tercera RFEF després de superar, ahir, la Rapitenca (4-0) en un duel avançat. Malgrat posar-se darrere del líder Europa i continuar una setmana més en zona de play-off d'ascens, l'entrenador Miquel Àngel Muñoz vol rebaixar l'eufòria: "No estem a cap núvol ni podem pujar-hi perquè en qüestió de dos partits pots estar a dalt i a baix. L'objectiu que ens vam marcar a l'inici de temporada era ser competitiu contra tothom. La lliga ens posarà al lloc que ens correspon". Respecte al triomf contra un dels cuers del grup, l'exentrenador de l'Olot, Banyoles i Girona, entre altres, afegeix que "no hi ha cap victòria plàcida, hem estat efectius i continuem amb la mateixa bona línia. A més, anem sumant mariners al vaixell i Marc Gelmà ha pogut jugar els 90 minuts per primer cop aquesta temporada".

Respecte a la dupla golejadora formada per Marc Nierga (8 gols) i Sergi Solans (6), Muñoz subratlla que "no només tenim dos davanters letals, som contundents en l'àmbit ofensiu i també en el defensiu. Els jugadors es mereixen tot el que està passant per l'entrega, sacrifici i el dia a dia; és un plaer treballar amb ells".