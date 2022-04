El primer dia que es comença a aplicar el descompte de 20 cèntims per als carburants, el sistema de cobrament de Repsol, la petroliera amb més estacions de servei a Espanya, s'ha col·lapsat, la qual cosa ha portat, fins i tot, a algunes gasolineres a tancar de manera temporal per no poder atendre els seus clients. Fonts de la companyia asseguren que hi ha hagut "un pic de demanda", que s'ha multiplicat per cinc respecte a un dia normal, durant els primers compassos de la jornada que "està alentint el sistema de cobraments", però afegeixen que és "un cas puntual que al llarg del matí s'espera solucionar segons entrem en una demanda barri". "Hi ha tanta demanda de subministrament que s'està alentint el sistema", afegeixen.