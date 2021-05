El Banc de Sang i Teixits tanca la campanya de donacions de maig a l'Alt Empordà a Figueres. El pavelló de l'escola Josep Pallach, com ve essent habitual els darrers mesos, és l'espai escollit per habilitar la infraestructura necessària per fer les donacions de sang. En aquest cas, s'han programat dos dies: el divendres 28 i el dissabte 29 de maig.

El Banc de Sang i Teixits recomana a les persones interessades a fer aquest gest altruista que reservin cita amb temps, a través del web www.donarsang.gencat.cat.