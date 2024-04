El dia 24 de febrer quedarà marcat per sempre a la vida dels tres protagonistes d’aquesta història: l’agent dels Mossos d’Esquadra Àlex i una parella d’edat avançada de Palafrugell formada per l'Antonio i la Paquita. Tots tres circulaven per l’AP-7 cap a quarts de vuit del vespre d’aquell dissabte quan els va atrapar una forta calamarsada a l’altura de la Roca del Vallès. L’autopista va quedar col·lapsada i la pitjor part se la va emportar la parella empordanesa: va patir un accident de trànsit múltiple. En el sinistre s’hi van veure implicats tres vehicles i la Paquita va resultar ferida. El cotxe va quedar inservible i aturat. Ella conduïa i juntament amb el seu marit venien de fer un dinar de Legionaris a Cambrils, una trobada que fan cada any, recorda Antonio. En aquell moment es van trobar enmig de la carretera, amb temperatures gèlides i ningú que els assistís pel col·lapse a l’AP-7.