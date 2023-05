Mantenir les plantes fresques i cuidades no és una tasca senzilla. Molt sovint veiem com les plantes que decoren casa nostra es van assecant o van perdent fulles. Excés o manca d'aigua, insectes, manca de llum, cremades pel sol... són moltes les raons que poden estar provocant que les nostres flors acabin morint.

Hi ha certs trucs que us poden ajudar a mantenir-les amb vida durant més temps. Un en concret, et servirà per protegir-les dels insectes sense necessitat de recórrer a pesticides que poden acabar de fer-les malbé. La clau està en la sal gruixuda.

Posant sal gruixuda al voltant de la planta evitaràs que les formigues, llimacs o cargols ataquin les teves plantes. A part del pebre, l'all en pols o la canyella, la sal també és molt eficaç per allunyar aquests insectes de manera natural.

No l'has de posar sobre la terra. El que hauràs de fer és posar un grapat de sal al voltant de la planta per aconseguir mantenir allunyat qualsevol insecte que es pugui acostar.