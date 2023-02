Les <strong>fregidores d’aire</strong> són un electrodomèstic cada vegada més habitual a les cuines. Les facilitats que ofereix a l’hora de cuinar, a més del bon sabor i com són de <strong>saludables</strong>els plats elaborats per mitjà dels ‘air fryers’ fan d’aquestes màquines un recurs molt recomanable per a tota mena de cuiners.

No obstant, més enllà dels evidents avantatges que ofereix, també és important destacar la necessitat de cura i manteniment d’aquesta tecnologia. <strong>Netejar </strong>adequadament les fregidores d’aire és gairebé tan important com saber utilitzar-les, ja que, malgrat no utilitzar <strong>oli</strong>, la brutícia i acumulació de restes de menjar pot desembocar en la proliferació de bacteris dins d’aquests aparells.

Intoxicacions alimentàries

El principal risc de no portar a terme una neteja i desinfecció periòdica de la fregidora d’aire és la proliferació de <strong>bacteris </strong>que, consegüentment, poden donar peu a patir diferents <strong>intoxicacions alimentàries</strong>. Afectacions per <strong>salmonella</strong>o l’estafilococ, amb símptomes com les diarrees o la febre,son les més comunes després que la carn, els <strong>ous</strong>, les verdures o altres aliments processats entrin en contacte amb determinats microorganismes.

Així doncs, per evitar que això passi simplement n’hi ha prou amb seguir tres senzills passos per <strong>rentar</strong> la fregidora d’aire. Per començar, amb la màquina apagada, és fonamental retirar amb paper les restes de menjar o oli que puguin quedar al seu interior. A continuació, és recomanable aplicar <strong>sabó </strong>i aigua calenta per netejar les diferents peces. Finalment, també seria pertinent desinfectar el recobriment.