El Dia de la Mare se celebra a Catalunya el primer diumenge de maig, enguany coincidint amb el primer dia del mes. Aquesta celebració es va instituir per honorar les mares i agrair-los tot allò que fan durant l’any.

Originària de l’antiga Grècia, on es rendien honors a Rea, la mare dels déus Zeus, Posidó i Hades, a Catalunya la tradició està fortament arrelada i és costum fer un regal o detall especial a la mare. Per això us oferim algunes propostes a Figueres que segur que seran del seu gust.

Mineral Sweet

Especialistes en minerals i pedres precioses, Mineral Sweet de Figueres ofereix centenars de referències de diferents productes de moltes famílies mineralògiques i compta, també, amb productes de litoteràpia, bijuteria i decoració.

Amb motiu del Dia de la Mare, proposen regalar els dos minerals que més ens acosten al món matern: la selenita i el quars rosa. La selenita, relacionada amb la Lluna, simbolitza la perfecció i la puresa. Amb ella, transmetem a la mare tendresa i la puresa del nostre amor. El quars rosa està relacionat amb l’amor, la fecunditat, la bondat i la pau. Amb ell, li direm a la mare que l’estimem i que volem que estigui tranquil·la i en calma.

La Rambla, 35, Figueres

Contacte: 625 848 383

Web: store.rogermineral.com

Vilagran Perruqueria

Un regal amb èxit assegurat és la promoció Dia de la Mare de la Perruqueria Vilagran de Figueres. Amb motiu d'aquesta data, ofereixen xecs regals personalitzats amb diversos tractaments per a tots els gustos i necessitats. Tallat i assecat, color i bicolor personalitzat, manicura shellac o tractament de queratina, entre d'altres. Tot amb productes de primera qualitat i amb l'experiència professional de gairebé trenta anys.

La filosofia d'aquesta perruqueria es basa en la creativitat personalitzada. Consideren que cada persona és única i, per tant, mereix un tracte personalitzat, assessorant sempre sobre les millors opcions respecte al seu estil, faccions i personalitat per tal d'obtenir els millors resultats.

Carrer Vilafant, 41, Figueres

Contacte: 972 674 112 WhattsApp: 640 657 479

Web: vilagranperruqueria.com

Qualia Centre Wellness

El centre de benestar Qualia Centre Wellness de Figueres proporciona un ambient de benestar i intimitat idoni per recuperar la vitalitat i energia. Si voleu regalar una experiència de relaxació per al dia de la mare, aquí ho trobareu.

El tractament Rosetherapy és el massatge femení per excel·lència: facial i corporal, amb oli de Rosa de Bulgària i pedres de quars rosa, és un tractament indicat per tractar l'ansietat, l'angoixa, l'insomni i l'estrès. Dura 50 minuts i té un preu de 55 euros. El Ritual Rasayana és una altra possibilitat: un tractament facial i corporal de bellesa hindú a base de plantes ayurvèdiques amb peeling i massatge relaxant. Té una durada de 75 minuts i un preu de 100 euros.

Si el que busqueu és regalar una experiència a la natura, podeu escollir el Retir a Púbol del 27 al 29 de maig. Tres dies de calma, alimentació sana i activitats pel benestar com taitxí, concert de bols tibetans, rituals de tas o piscina climatitzada, amb un cost de 330 euros.

Carrer Alemanya, 18, Figueres

Contacte: 972 511 400

Web: qualia.cat

Tamaris Boutique

Regalar moda femenina pel dia de la mare és una opció segura. A la Boutique Tamaris de Figueres podreu trobar-hi roba casual i també peces per a cerimònies i celebracions, amb marques de firmes conegudes com Marfil i Culture Club de Rosa Clarà.

Aquesta botiga ofereix qualitat, classe i distinció, amb totes les talles i servei d'arranjaments a mida. Demaneu assessorament i trobareu l'opció més encertada per sorprendre aquest primer de maig.