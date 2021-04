Per què fan mal les dents quan mengem gelat?

Acabarem menjant gelats a mossegades? Un cop detectat el problema és possible trobar el remei.

Una investigació científica recent ha descobert que algunes cèl·lules dentals contenen proteïnes sensibles davant les baixes temperatures, la qual cosa pot provocar una sensació de dolor, sobretot si hi ha càries.

A molts ens ha passat. Ens disposem a prendre un gelat i quan el fred entra en contacte amb les nostres dents, sentim un dolor punxant que ens paralitza durant un moment. És una sensació molt desagradable, i fins ara no es coneixia exactament la raó per la qual les baixes temperatures generen aquest estímul negatiu en moltes persones. Però la ciència per fi ha desvetllat el perquè.

Un equip internacional de científics ha estat investigant durant una dècada per publicar aquest estudi mèdic emparat pel Howard Hughes Medical Institute. Amb ell, han descobert com les dents perceben el fred i han identificat els actors moleculars i cel·lulars involucrats.

La clau està en unes cèl·lules dentals anomenades odontoblastos, que són les que contenen proteïnes sensibles al fred i que detecten les caigudes de temperatura. Tot apunta que aquests senyals cel·lulars siguin les responsables de generar una sensació de dolor en el nostre cervell.

La descoberta té repercussions importants, ja que ara es podran desenvolupar medicaments enfocats a pal·liar aquest "sensor del fred" i, amb això, disminuir i fins i tot eliminar la sensibilitat de les nostres dents cap a les baixes temperatures.

«Una vegada que té una molècula a la qual apuntar, hi ha la possibilitat de tractament», afirma l'electrofisiologia Katharina Zimmermann, coautora d'aquest estudi publicat a la prestigiosa revista Science Advances.



Les càries, un actor fonamental per al fred

Les dents es van desgastant quan els bacteris i l'àcid corroeixen l'esmalt, que és la coberta dura i blanquinosa. A mesura que l'esmalt s'erosiona, es formen unes fosses que són les famoses càries.

Al voltant de 2.400 milions de persones, és a dir, un terç de la població mundial, tenen càries sense tractar en les dents permanents. Això pot provocar un intens dolor en la nostra dentadura, i aquí s'inclou una extrema sensibilitat davant el fred.

D'aquesta manera, com més cuidem les nostres dents, menys probabilitat tindrem de patir càries i menys ens farà mal la dentadura quan entri en contacte amb el fred prenent un gelat, per exemple.

El canal iònic TRPC5, la clau de la descoberta

Per arribar a les conclusions finals, l'equip d'investigadors ha hagut de treballar durant anys. La llum a la fi del túnel es va començar a albirar quan van estudiar el TRPC5, una cadena iònics especialment sensible al fred.

Els canals iònics són porus de les membranes cel·lulars que actuen com a portes moleculars. En detectar un estímul com un canvi de temperatura, per exemple, els canals es tanquen o s'obren de bat a bat i deixen que els ions entrin en la cèl·lula. Això crea un pols elèctric que va d'una cèl·lula a una altra i és una forma ràpida d'enviar informació crucial en el cervell, el cor i altres teixits.

L'equip va localitzar la ubicació de TRPC5 en un tipus de cèl·lula específica, l'odontoblast, que resideix entre la polpa i la dentina, i és encara més freqüent en les dents amb càries.

Per comprovar com afectaven els canvis de temperatura en l'TRPC5, van fer un experiment amb ratolins de laboratori.

En els ratolins normals, el contacte amb el fred va desencadenar una activitat nerviosa. No va ser així en els ratolins que no tenien TRPC5 o que tenien les dents tractades amb una substància química que bloquejava el canal iònic.

D'aquesta manera van poder arribar a la conclusió del que passa en les nostres dents quan mosseguem un gelat: les nostres cèl·lules dentals, plenes de TRPC5, capten la sensació de fred i una sensació de dolor acaba arribant al cervell.

El millor és que ara ja sabem què produeix aquest malestar, i podrem posar-hi remei fins ¿poder menjar gelats a mossegades?