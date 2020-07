Castelló d'Empúries i els Aiguamolls respiren junts la natura per a gaudir-ne

La història de la vila comtal de Castelló d'Empúries ha estat, des de sempre, lligada a la zona humida que l'envolta. En temps reculats, l'aigua de les maresmes arribava a peu de muralla. Avui, els Aiguamolls són un dels parcs naturals de referència a Catalunya. Castelló d'Empúries i Empuriabrava són els dos nuclis que serveixen de connector i de punt de sortida i d'arribada per als seus visitants. Per tenir una primera visió d'aquesta relació, us aconsellem visitar l'espai EmpordaNA'T, ubicat a l'Ecomuseu Farinera.

Ciclistes vorejant el camí de la Muga a tocar el pont que travessa el riu. SANTI COLL

El centre neuràlgic del Parc Natural és al Cortalet, situat entre la Muga i el Fluvià. Allà trobareu tot el que us cal per passar una jornada de descoberta naturalística, començant amb un aparcament espaiós, gestionat per l'Apnae, i amb diverses zones de pícnic per a recuperar forces després de la caminada. Dins del Cortalet, se us facilitarà tota la informació necessària per a conèixer els diferents itineraris amb els seus aguaits i l'imponent observatori del Matà, cita ineludible de la nostra visita.

Des de dalt de les torres del Matà s'albira un paisatge únic. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

Amb tres reserves naturals integrals, el Parc és una zona humida d'importància internacional, segons el conveni de Ramsar que el considera zona d'especial protecció per a les aus. El Parc i la seva zona d'influència acullen infinitat de serveis i equipaments, entre els quals destaca l'esmentat centre de documentació i informació del Cortalet, punt neuràlgic dels Aiguamolls, el centre de recuperació de fauna, una estació meteorològica, l'itinerari per les llacunes i de la reserva Integral dos i diferents observatoris d'ocells com els de la llacuna de Vilaüt, de la Massona, la Bassa del Gall Marí, la closa del Puig i la closa de les Daines.

La Muga vista des de la seva desembocadura, a Empuriabrava. SANTI COLL

Al nord, coincideix, pràcticament, amb el llit de l'antiga llacuna del riu Muga pel seu pas per Castelló d'Empúries. Limita a llevant amb la marina de Santa Margarida i segueix fins a l'interior passant, més o menys, pel camí vell de Roses a Pedret. A ponent, el límit és el camí rural de Pedret a Castelló d'Empúries. A llevant i al sud, els límits són la Mugueta, els Salins i el mar.

Precisament, aquest sector és ric amb reserva natural integral fins al punt que proposa la visita d'espai com la llacuna del Tec, l'única resta verge de l'antiga llacuna de Castelló, les llacunes de Palau, cobertes per canyissers en la part més profunda, els arrossars, la llacuna de Mornau, coberta normalment d'aigua o la llacuna de Vilaüt, d'aigües permanents excepte en els anys més secs.

Així mateix es pot anomenar la Rubina, la zona situada entre els Salins, la marina de Santa Margarida, el mar i la carretera de Castelló a Roses. Està formada bàsicament per camps d'una hectàrea aproximadament, limitats per canals de tamarius. El conegut com el Polígon 2 se situa al sud de la Muga. És l'àrea protegida entre el riu i el rec Sirvent, que va del mar fins a uns 5 km a l'interior. Més al sud, remunta el Fluvià des del mar, a Sant Pere Pescador, fins al límit del terme de Torroella de Fluvià.

El Parc Natural té molts itineraris senyalitzats. SANTI COLL

Al litoral, està protegida la franja que va des de la desembocadura del riu fins al Riu Vell. En aquesta reserva natural integral, s'hi troben ubicades vuit llacunes entre la Muga i el Fluvià: la Muga Vella, la d'en Túries, la Rogera, la Serpa, la Fonda, la Llarga, la Massona i la Sirvent.



Importància internacional

Els Aiguamolls de l'Empordà constitueixen un dels espais humits protegits més importants d'aquest costat de la Mediterrània. Els seus ecosistemes són comparables, en importància qualitativa, a la Camarga francesa o al Delta de l'Ebre, encara que la seva superfície és sensiblement inferior. Els fa interessants, també, el seu vessant faunístic, ja que són un lloc de pas d'indubtable valor per a les aus migradores que travessen Europa i també per a molts ocells autòctons que, per una raó o una altra, eren a punt de perdre els seus llocs de reproducció.

Les cigonyes són presents al Parc Natural durant tot l'any. SANTI COLL

És en aquest camp on sobresurten animals emblemàtics com el bitó, la polla d'aigua, el martinet pescador o la cigonya, símbol dels Aiguamolls.

Trobareu més informació a:

www.castelloempuriabrava.com

www.parcsnaturals.gencat.cat