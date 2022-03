L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la fundació Mobile World Capital (MWCapital) han signat aquest dimecres un conveni per impulsar la digitalització de la ciutat, fomentar la inclusió digital dels veïns i recolzar els emprenedors i pimes locals.

En un acte al Mobile World Congress (MWC), l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, i el conseller delegat de la MWCapital, Carlos Grau, han firmat l’acord, que s’inscriu en l’estratègia de digitalització i connectivitat del consistori, batejada com ‘L’Hospitalet 6.0’.

En el marc d’aquest conveni, l’Ajuntament de l’Hospitalet i la MWCapital destinaran un màxim de 510.000 euros, el 50% cada un, per a la realització de diferents accions durant aquest any i el que ve.

Una de les primeres accions que es posaran en marxa és la realització d’un estudi sobre la capacitació digital de la ciutadania de l’Hospitalet que permeti identificar el grau de digitalització de la ciutat i les bretxes existents.

El conveni també contempla altres actuacions com tallers sobre desinformació i verificació digital, sessions sobre competències digitals bàsiques per a persones poc familiaritzades amb les tecnologies (especialment gent gran), projectes de connectivitat intel·ligent en els àmbits de la salut i l’esport i l’impuls de programes que utilitzin la tecnologia per fer front a la soledat no desitjada d’avis.

Així mateix, es preveuen accions dirigides a reduir la bretxa entre la ciència i les necessitats del mercat laboral i crear empreses emergents.

Marín ha emfatitzat que l’objectiu principal de l’aliança entre l’ajuntament i la MWCapital és «transformar digitalment la ciutat sense deixar ningú enrere» i ha destacat que la fundació «aportarà tot el coneixement i experiència per dur a terme aquesta transformació digital a escala humana».

L’alcaldessa ha remarcat que les xifres d’atur juvenil són «inacceptables» i ha apostat per la formació i les oportunitats que brinda la digitalització per millorar l’ocupabilitat dels joves.

Per la seva part, Grau ha explicat que, fins ara, la fundació oferia formacions esporàdicament, coincidint amb el MWC i la Mobile Week: «Per primera vegada, gràcies a la confiança de l’Hospitalet, tindrem la responsabilitat de dinamitzar un espai que oferirà activitats, tallers i continguts tot l’any».

El conseller delegat de la MWCapital ha assegurat que aquest conveni «pot fer de l’Hospitalet un laboratori de referència en inclusió digital».