Joaquín Domínguez, més conegut com ’Elxokas’, s’ha convertit en el creador de continguts espanyol amb més subscriptors actius a Twitch, amb un total de 46.516, segons publica el portal 'Twitch Tracker'.

Amb aquestes xifres, ‘Elxokas’ ha aconseguit superar en una mica més de 1.500 subscriptors Ibai Llanos, que amb 44.993 ocupa la segona posició d’una llista que completen altres grans ‘streamers’ del panorama nacional com són ‘Auronplay’ (38.005), ‘IlloJuan’ (26.472), ‘JuanSGuarnizo’ (24.890) o ‘ElRubius’ (21.397).

A escala mundial el creador de continguts gallec ocupa el sisè lloc de la llista. Unes dades que l’han situat com un dels ‘streamers’ més ‘top’ del moment, fet que comporta grans sumes de diners. Al marge dels alts impostos als quals han de fer front els creadors de continguts, els ingressos que rep ‘ElXokas’ deixen unes xifres molt elevades.

De fet, ha sigut ell mateix qui ha explicat a través del seu canal de YouTube la suma que havia guanyat en els últims mesos de l’any passat en aquesta plataforma. En total havia guanyat 15.662,47 euros al gener, 17.185,74 euros al desembre i prop d’11.000 euros al setembre, octubre i novembre.

Aquestes són les quantitats que l’‘streamer’ hauria guanyat gràcies a YouTube però també s'han de sumar els ingressos que reben a través del seu canal de Twitch on puja un altre tipus de contingut i on va guanyar 3.800 euros al novembre i 2.100 euros al desembre.

La suma d’aquestes quantitats dona unes xifres molt elevades a les quals cal restar els impostos que els creadors de continguts paguen al nostre país. ‘ElXocas’ era un d’aquests ‘streamers’ que defensaven la seva permanència a Espanya. Fa un any, en una entrevista a ‘La Resistencia’, va parlar sobre altres companys que decidien anar-se’n a Andorra per evitar ‘l’estocada’ de l’Estat. «No s’ha de criminalitzar ningú. S’ha carregat contra els youtubers quan el problema és un altre. Jo respecto que la gent se’n vagi a Andorra, però jo prefereixo quedar-me aquí perquè m’agrada el meu país i contribuir que tot vagi bé» afirmava.

Ara sembla que ha canviat d’opinió. Fa unes setmanes, pujava un vídeo al seu canal de YouTube en el qual tornava a reflexionar sobre la situació dels creadors de contingust. «Vull que sapigueu que cada dia entenc més la gent que se’n va a Andorra», va assenyalar. ‘ElXokas’ va desgranar els diners que paga en impostos de YouTube a Espanya. «Pago un 70% d’impostos a YouTube. Després jo em pregunto, com una persona no se n’ha d’anar a Andorra? Aquesta és la pregunta, com de tonto soc jo per quedar-me?».

«Jo de YouTube he de guanyar net al voltant del 15% o un 20%. És una bogeria», va insistir. «Com de Twitch també et comencin a treure el 70%, a veure qui es queda a Espanya. Aquesta és una bona pregunta, perquè clar, tots som molt patriotes i tots estimem molt el nostre país fins que ens convertim en ‘gilipolles’» sentenciava.