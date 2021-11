L’aplicació de missatgeria WhatsApp ha tornat a sorprendre amb una nova actualització que promet millorar l’experiència de tots els seus usuaris. La plataforma va passar fa uns dies a formar part de Metavers i per això, a moltes persones que tenen l'app instal·lada al mòbil, els apareix un nom diferent: ara, és WhatsApp from Meta. Ha estat decisió del propietari de l'antiga Facebook (ara Meta), Mark Zuckerberg, que vol que totes les seves marques estiguin incloses dins del mateix ecosistema de Meta.

La plataforma ha aprofitat aquest canvi per informar, a través del seu perfil de Twitter, d’algunes de les funcions que la converteixen amb la seva darrera actualització en una aplicació de missatgeria més competent i còmoda.

Aquestes són les sis modificacions principals:

1. Vista prèvia dels enllaços:

Ofereix als usuaris la possibilitat de tenir una visualització prèvia del contingut que els envien i ja no cal entrar a l’enllaç per conèixer el context. Els enllaços s’han millorat i tneen més espai a la pantalla.

2. Editor d’arxius a la web:

Amb aquesta funció als usuaris ja no els cal recórrer a altres aplicacions per editar les fotografies, com feien fins ara. Amb la nova actualització de l’aplicació, els internautes poden enviar ‘stickers’ i modificar les imatges afegint-los text, tallant-les i girant-les des de la versió PC de WhatsApp.

3. Suggeriment de ‘stickers’

Des que els ‘stickers’ van aparèixer a WhatsApp, gran quantitat de persones els utilitza per acompanyar un missatge o bé per respondre quan no saben què dir amb paraules o se les volen estalviar. Ara, amb la nova actualització, es pretén que l’aplicació sàpiga predir quin ‘sticker’ és l’adequat segons el missatge que es vulgui enviar (molt semblant al que ja passa amb els emojis). Ara bé, tot i que es considera que aquesta funció és pràctica, també pot arribar a ser molesta.

4. Canvi de logo

Tot i que no sigui un canvi de funcionament, i com ja t'hem comentat al principi, en la darrera actualització de l’aplicació hi ha un lleuger canvi i és que ara, cada vegada que entres, ja no apareix el nom de Facebook, sinó WhatsApp from Meta. Segurament ho anirem veient també a Instagram, Facebook, Messenger i Oculus.

5. Mode més fosc, encara més fosc

El mode més fosc que ofereix WhatsApp en la nova actualització es fa notar, sobretot, a les bombolles flotants quan enviem un missatge. El color verd, que abans era molt més intens, ara presenta una tonalitat que s’assembla més al color gris. Ja feia mesos que WhatsApp havia anunciat canvis al mode fosc.

6. Missatges que desapareixen en 24 hores

Amb aquesta última actualització, els usuaris de WhatsApp ja poden xatejar i fer que els seus missatges, ja siguin de text, documents, àudios o elements multimèdia, s'eliminin automàticament en 24 hores.

A més, amb WhatApp Web...

Una altra actualització nova que s’ha fet amb WhatsApp Web és la de poder connectar-nos sense la necessitat que el nostre telèfon mòbil estigui operatiu. Fins ara, perquè funcionés calia que el mòbil estigués encès i connectat a la xarxa, però amb aquesta actualització (utilitzant l’última versió de WhatsApp per a iOS (2.21.211.2), la versió 2.2142.12 de WhatsApp Web i la versió 2.2140.12 de WhatsApp Desktop) ja és possible treballar-hi amb el mòbil apagat.

A més, també existeix la possibilitat de fer trucades i videotrucades des de WhatsApp Web amb el mòbil fora de línia.