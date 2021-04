L'helicòpter Ingenuity de la Nasa vola amb èxit a Mart

L'helicòpter Ingenuity de la NASA ha fet història aquest 19 d'abril després de ser la primera nau a aconseguir fer un vol controlat i motoritzat en un planeta més enllà de la Terra.



Una càmera del rover Perseverance, que ha desplegat l'helicòpter d'1,8 quilograms al cràter Jezero de Mart, ha registrat a 60 metres de distància imatges de com l'Ingenuity movia els rotors i posteriorment se suspenia a l'aire.





"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



