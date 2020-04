Satèl·lits Starlink, la filera de llums al cel

Aquests dies l'òrbita dels satèl·lits Starlink creua la Península, fet que permet la seva observació des de la finestra de les llars. Justament dijous 30 d'abril a les 22:38 serà quan es puguin veure creuar l'Empordà. Des de la Terra podem detectar el tren de satèl·lits a simple vista, ja que viatgen junts i a poc a poc es van expandint en l'espai.

Una de les principals crítiques al projecte prové dels astrònoms, que defensen que des del llançament dels primers 60 satèl·lits al maig de 2019, la gran quantitat de satèl·lits ha perjudicat la qualitat de les observacions. Des del tercer llançament SpaceX ha anat provant sistemes per fer que els satèl·lits reflexin menys. El mateix Elon Musk, cofundador d'SpaceX, assegurava que en el novè llançament tots els satèl·lits tindran un nou sistema que afectarà menys les observacions astronòmiques terrestres.Tanmateix, són més de vint mil cinc-cents els satèl·lits i brossa espacial que ens envolta.







Com puc observar el tren de satèl·lits Starlink?

Per observar aquest tren de satèl·lits no cal disposar de cap instrument especial, només cal situar-se en un espai sense massa contaminació lumínica i que el cel estigui lliure de núvols. Això serà més complicat, perquè aquesta nit es preveu un cel ennuvolat.Una de lesper saber quan passaran exactament per sobre els nostres caps és See a satellit tonight, una eina molt senzilla que nomésA més, mostra els satèl·lits artificials que es poden veure des del punt on estiguis en els pròxims cinc dies. Es tracta d'una eina desenvolupada per James Darpinian, un enginyer que ha format part del projecte de Google Earth.

Bruno Pérez explica com utilitzar l'eina i com veure els satèl·lits que ens envolten: