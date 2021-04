Quatre anys de presó per obligar una noia "semiinconscient" a fer-li una fel·lació

Fiscalia i defensa demanen 4 anys de presó per a un acusat que ha reconegut que la matinada del 22 de desembre del 2019 va obligar una noia "en estat de semiinconsciència" a fer-li una fel·lació davant d'una discoteca de Girona. L'acusen d'un delicte d'abús sexual amb accés carnal a la cavitat bucal. Al judici, a l'Audiència de Girona, el processat ha admès els fets, ha dit que té llacunes de memòria perquè anava borratxo i ha assegurat que n'està "penedit". Una parella d'amics que estava davant el local van veure que a la víctima "li passava alguna cosa dolenta" i la van anar a socórrer. "Ella no responia, li vaig preguntar a ell com es deia la noia i em va dir que no ho sabia", ha explicat el testimoni. Llavors, van trucar a la policia.

La fiscalia demanava inicialment 6 anys de presó. Com que l'acusat ha reconegut els fets i ha dit que aquella nit anava borratxo, li ha apreciat que en el moment dels fets estava afectat pel consum d'alcohol. Sol·licita ara 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal a la cavitat bucal, 5 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 100 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 8 anys. També vol que l'acusat indemnitzi la víctima amb 6.000 euros pel dany moral. La defensa s'ha adherit a la petició.

Segons ha admès l'acusat al judici que s'ha fet aquest dimecres a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va conèixer la víctima la mateixa nit del 22 de desembre del 2019 a una discoteca de la ciutat. Cap a les 6.15 de la matinada, van sortir del local i van anar a les escales que hi ha situades a l'accés posterior dels Jutjats de Girona.

La fiscalia apunta que al víctima tenia "les facultats psíquiques disminuïdes" pel consum d'alcohol. Tot i això, l'acusat es va "prevaler de l'estat de semiinconsciència" de la víctima, es va abaixar els pantalons, va subjectar el cap de la noia i la va obligar a fer-li una fel·lació "sense el seu consentiment".

"Va ser sorprès per les persones que es trobaven a l'exterior de la discoteca", exposa l'acusació pública. La víctima no ha declarat al judici però sí ho han fet un noi i una noia que van ser els que es van adonar que "alguna cosa anava malament" i van socórrer la víctima.

La noia ha explicat que va veure "sense cap dubte" la fel·lació i es va adonar que la víctima "no estava en condicions" quan el processat va deixar d'agafar-la pel cap i es va desplomar cap al costat. En aquest moment, es va apropar a ells i li va començar a preguntar a la víctima con es deia, on vivia i si necessitava que l'acompanyés a casa. La noia no va respondre.

Per això, va interpel·lar l'ara acusat, que li va dir que no sabia com es deia la noia i que s'havien conegut aquella mateixa nit. Davant les sospites d'un possible delicte sexual, ha continuat relatant el testimoni, van demanar ajuda a altres persones que estaven fora la discoteca i van trucar a la policia. També ha dit que van intentar "retenir" l'acusat però l'escrit de la fiscalia que el processat ha subscrit apunta que el processat "va abandonar el lloc" i va tornar a entrar al local, on els Mossos d'Esquadra el van detenir.

L'acusat ha dit al tribunal que portava bevent "des de la tarda" anterior i que té llacunes de memòria. També ha exposat que ja havia tingut problemes amb l'alcohol i que està en tractament. El processat ha utilitzat l'últim torn de paraula: "És una situació molt desagradable per a mi i per a la persona a qui li ha passat. N'estic pendent, no m'agraden aquestes coses".

El judici ha quedat vist per a sentència.