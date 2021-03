Detingut un home que hauria abusat sexualment d'una menor que va conèixer a les xarxes socials

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han detingut un home de nacionalitat espanyola i de 57 anys d'edat com a presumpte autor dels delictes de tinença i distribució de pornografia infantil, actes de contacte amb menors amb finalitat sexual i abusos sexuals a una menor.

La investigació es va iniciar al novembre de 2020 quan els Mossos van tenir coneixement que un home tindria en la seva possessió gran quantitat d'imatges pornogràfiques de menors.

Fruit de les indagacions policials els mossos van constatar que l'home consumia i distribuïa pornografia infantil en diversos xats pedòfils i en el moment de la detenció estava en possessió de material pornogràfic infantil. A més els agents van verificar que feia servir les xarxes socials per mantenir contacte amb diversos menors amb la intenció de mantenir-hi relacions sexuals.

Davant d'aquests fets, els investigadors van realitzar una entrada i perquisició als domicilis que el detingut tenia a Terrassa i Llinars del Vallès, on hi van localitzar material audiovisual que contenia imatges pornogràfiques de menors. També hi van trobar indicis que acreditaven que hauria mantingut relacions sexuals almenys amb una menor d'onze anys a la qual hauria conegut a través de les xarxes socials.

L'arrestat va passar a disposició judicial l'11 de març i el jutge del Jutjat d'Instrucció 3 de Terrassa va decretar el seu ingrés a presó preventiva.