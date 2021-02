Dos detinguts a Girona i dos a Barcelona en la quarta jornada de protestes per l'empresonament de Pablo Hasel

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Barcelona per atemptat a agents de l'autoritat i per desordres públics respectivament en la quarta nit de protestes i posteriors aldarulls per l'empresonament de Pablo Hasel. Una detenció s'ha produït al carrer Balmes amb Ronda Universitat i l'altra a la Ramba amb el carrer Santa Anna. A Girona, la policia catalana també ha fet dues detencions per llançament de pedres a la zona de la Copa.

A totes dues ciutats s'han repetit les escenes de barricades, crema de contenidors i llançament d'objectes contra el cordó policial. Alguns manifestants també han cremat algunes oficines bancàries i les han saquejat. Les 4 detencions se sumen a les 59 persones que hi ha hagut des de dimarts. Els Mossos han explicat que, a Barcelona, cap a les set de la tarda a les rodalies de la plaça Universitat s'han fet diverses identificacions i s'ha denunciat persones que duien passamuntanyes, esprais de pintura, martells, bengales, una clau per obrir portes de fanals i una defensa extensible. Els agents també han requisat tot aquest material.

També han relatat que cap a les vuit, als enfrontaments que hi ha hagut entre la Via Laietana i la zona de Pla de Palau, participants de la manifestació han llançat pedres al veïns que els recriminaven les actituds violentes. En aquest punt s'ha causat danys a dues entitats bancàries. Al centre de la ciutat hi ha hagut "moments molt complicats" per la presència de barricades fetes amb contenidors, jardineres i mobiliari dels locals de restauració que han cremat en diferents punts de la Rambla.



Incidents també a Girona i Vilafranca

Segons han relatat també els Mossos, a Girona grups violents han fet llançaments de pedres i ampolles a la línia policial que protegia els jutjats i han causat danys i destrosses de mobiliari urbà i crema de contenidors a la zona de la Copa i del carrer Canalejas i de la Sèquia. També han causat danys a tres entitats bancàries a la Plaça de la Independència, la del Mercadal i al carrer Nou. El cos policial afirma que durant els aldarulls quatre mossos han patit lesions.

Finalment, a Vilafranca del Penedès un grup d'esvalotadors s'ha adreçat a la comissaria dels Mossos on han fet llançaments de pintura i pedres contra l'edifici i els Mossos que el custodiaven. Han provocat danys als vehicles policials i els han fet pintades.