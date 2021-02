L'amo d'un hotel de l'N-II, a Capmany, denuncia que és víctima de «persecució policial»

L'empresari Patricio Gant ha presentat escrits de queixa al Ministeri de l'Interior de l'Estat i al Departament d'Interior de la Generalitat en els quals expressa que és víctima d'una «persecució policial». Patricio Gant diu que, en pocs mesos, el seu hotel Els Banys de la Mercè, que es troba a la carretera N-II a l'altura de Capmany, ha rebut una quinzena d'inspeccions per part de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. L'hoteler ha decidit prendre mesures legals contra allò que ell considera una «persecució» després que el 30 de gener passat una cinquantena d'agents, tant de la policia estatal com de l'autonòmica, es personessin al seu hotel «sense una ordre judicial, armats amb escopetes i fusells i amb actitud intimidatòria» cap als clients i el personal de l'establiment. El denunciant fa constar, en un comunicat que ha fet arribar als mitjans de comunicació, que Els Banys de la Mercè disposa de la llicència d'hotel atorgada per l'Ajuntament de Capmany i la Direcció General de Turisme de la Generalitat.

En relació amb la intervenció policial del 30 de gener, que es va realitzar en horari nocturn, Patricio Gant exposa: «Volem manifestar que va ser totalment desproporcionada, ja que van personar-se a l'hotel més de cinquanta agents entre Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i una unitat canina; un agent per a cada persona que es trobava a l'interior de l'establiment». L'empresari afirma que els policies van fer aixecar de les seves cadires els clients que es trobaven sopant al restaurant i que altres agents van dirigir-se al pis superior per fer sortir les persones que estaven allotjades a les habitacions. A tots ells -hi afegeix- els van traslladar a una sala.

«En una de les habitacions, es trobava descansant un home d'avançada edat, el qual, davant l'obertura sorpresiva de la porta del dormitori, amb tota la raó del món va preguntar que què passava. Aleshores, un policia va intentar treure la seva defensa i l'encarregat de l'hotel es va interposar advertint que l'home estava espantat i que l'estaven tractant com a un delinqüent», lamenta el propietari d'Els Banys de la Mercè, alhora que denuncia que els policies van esbotzar la porta d'un despatx, «quan podrien haver demanat la clau a l'encarregat de l'hotel». Els policies, a més de registrar els hostes, van escorcollar els seus vehicles, estacionats al pàrquing de l'hotel.

Per a Patricio Gant, en aquest operatiu, «els clients es van sentir com a delinqüents i, més que un control de la llei d'estrangeria, allò semblava un dispositiu antiterrorista». «El conjunt de les actuacions, segons el meu parer, van ser desproporcionades i desmesurades, pels mitjans emprats, tant materials com humans, i per defensar el meu negoci, els meus clients i els meus empleats, em veig obligat a posar els fets en coneixement dels nostres advocats, així com el material de prova que tinc en el meu poder, com les filmacions que van quedar enregistrades amb les càmeres de seguretat, dels testimonis del personal de l'hotel i els clients», assegura l'empresari, que no descarta emprendre accions legals administratives o penals.

«El resultat documentat del dispositiu policial va ser l'aixecament de tres actes. Una per irregularitat en la formalització de registres obligatoris per haver registrat alguns ciutadans francesos amb el carnet de conduir enlloc de la seva carta d'identitat; una altra, per una presumpta infracció de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la troballa d'una sabonera sense sabó a la cuina, no disposar d'una tapa d'accionament no manual a les papereres i no disposar de piles en el termòmetre del tipus sense contacte. Per últim es va aixecar una acta relativa a la titularitat de les màquines recreatives que estan fora de servei instal·lades a l'establiment», es detalla en el comunicat que firma Patricio Gant.