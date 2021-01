Detingut un home per saltar-se un control, conduir temeràriament i provocar danys a vehicles i mobiliari urbà a Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut un home per saltar-se un control rutinari instal·lat a la ronda Santa Eugènia. Els fets van passar aquest divendres a la tarda quan els agents van demanar al jove, de 28 anys, que aturés el vehicle. En lloc de fer-ho, va decidir desviar-se i la policia va iniciar una persecució tot darrera del sospitós. Durant uns minuts, l'home va conduir de forma temerària per diferents carrers de la ciutat, provocant danys a mobiliari urbà i a d'altres vehicles aparcats.

Finalment, el conductor va perdre el control del cotxe i es va acabar accidentant contra una senyal de trànsit. De seguida els agents van acostar-se per detenir-lo i es van adonar que hi havia dues persones a dins.

De sobte, els dos homes van arrencar a córrer i van intentar fugir a peu del lloc on s'havien estavellat amb el cotxe. Els agents, però, van poder atrapar el detingut. Malgrat que no van arribar a capturar l'altre home, la policia el té identificat i ara esperen poder-lo arrestar. Hauran de respondre per diferents delictes.