La Policia Nacional detecta 65 menors desemparats a Portbou aquest any

La Policia Nacional ha detectat fins a 65 menors desemparats a Portbou en poc mes d'onze mesos en aquesta localitat fronterera. I és que el municipi empordanès i la seva estació de tren s'han convertit en el punt de pas fronterer preferent dels menors estrangers no acompanyats, anomenats MENA, per anar cap a França. La facilitat d'anar en tren cap a Cervera de la Marenda des de la línia que surt de Barcelona els ho possibilita.

La Policia Nacional ha notat un increment d'aquest tipus de migrants desemparats en els últims anys i, tot i que es podria pensar que amb el confinament de la primavera i la situació actual de pandèmia podria haver baixat la tendència, no ha estat així. Des de gener i fins al 2 de setembre n'han localitzat 65. La seva major part a l'estació de tren, on el CNP té una comissaria. És en aquesta infraestructura ferroviària on els localitzen preferentment però alguna vegada també pel poble. Sovint són joves que s'han escapat d'un centre de menors, que busquen fugir cap a França o en alguns casos també volen entrar a Espanya. La Policia Nacional, en aquests casos, no els pot retornar a França en cas de saber que venen d'allà, sinó que han de protegir el menor. Els identifiquen i després els posen a disposició dels Mossos d'Esquadra perquè ells tenen les competències amb menors i ells els posen en contacte amb la Fiscalia o el centre corresponent per donar-los allotjament, entre d'altres.

Aquesta és una de les casuístiques amb què es troben els agents destinats al punt fronterer de Portbou, que enguany han vist també incrementada la seva feina per la pandèmia. Per aquest motiu, la setmana passada van rebre una distinció: una placa per part de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya distingeix els integrants del CNP en aquest punt fronterer per les seves tasques en el tancament de fronteres al coll de Belitres durant l'estat d'alarma i durant la crisi del coronavirus. La placa la va entregar el subdelegat del Govern espanyol, Albert Bramon, a l'inspector en cap del CNP a Portbou, Alberto Ramón Rodríguez, amb presència del comissari provincial, Leoncio Martínez i el cap de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres Provincial, Manuel Lorenzo Rico.

En aquest acte se'ls va reconèixer la tasca desenvolupada aquest any, que no només passa per tancar fronteres -durant l'estat d'alarma van controlar 4.865 persones, 3.648 vehicles i van prohibir l'entrada a 207 persones- o localitzar menors desemparats, sinó que a Portbou també s'hi realitzen tasques d'emissió de documents i altres actuacions, com ara detencions per vulnerar la Llei d'Estrangeria. Enguany han trobat 163 persones en situació irregular. Els policies també han arrestats delinqüents amb reclamacions judicials (27) o set que estaven buscats per la policia. Des de principis d'any i fins al 2 de desembre, els agents han enxampat a Portbou fins a cinc persones que transportaven droga.