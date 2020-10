Condemnen el monitor que va concertar una trobada sexual amb una menor en una cala de Calonge

L'Audiència ha condemnat el monitor del casal d'estiu que va concertar una trobada sexual amb una adolescent de 12 anys en una cala de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). El tribunal sí que l'absol del delicte d'abusos, perquè conclou que no ha quedat provat que el processat hi mantingués relacions. Sobretot, arran de la "important quantitat de contradiccions" –la sentència en recull fins a deu- en què la menor va incórrer. L'Audiència, però, no té cap dubte que el monitor va ser qui va portar la iniciativa a l'hora de quedar amb ella perquè, tot i que al final ell digués que es va fer enrere, la seva intenció inicial era tenir-hi sexe. Per això, li imposa una multa de 2.160 euros i li prohibeix treballar amb menors durant dos anys.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat va passar l'agost del 2017. Aleshores, el processat tenia 20 anys i treballava de monitor en un casal d'estiu de Palamós (Baix Empordà). Fiscalia i acusació particular sostenien que, aprofitant que la menor estava enamorada d'ell, el processat va quedar amb ella per tenir relacions i la va convèncer perquè li fes una fel·lació.

Al judici, el monitor va admetre haver tingut una cita amb l'adolescent. Va explicar que la nit de l'11 d'agost havien quedat al passeig de Sant Antoni de Calonge, que des d'aquí van agafar el camí de ronda i que ell es va banyar en una de les cales.

El processat va negar, però, haver tingut sexe amb la menor. També va sostenir que en tot moment va ser ella qui va proposar-li de quedar per tenir relacions i que mai va fer-li saber la seva edat exacta.

L'adolescent, que en el moment dels fets tenia 12 anys, va declarar a porta tancada. Al final de la vista, el fiscal va demanar que es condemnés el monitor per un delicte d'abusos sexuals. Sol·licitava 11 anys de presó (una petició que l'acusació particular va elevar fins als 12). A més, reclamava que, un cop complerta la pena, el monitor es passés deu anys en llibertat vigilada i que se li prohibís treballar amb menors.



Fins a deu contradiccions



La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, absol el monitor del delicte d'abusos sexuals. El tribunal conclou que no ha quedat provat que l'acusat i la menor mantinguessin relacions.

Per a l'Audiència, el relat de l'adolescent no és creïble. I allò que fa decantar la balança a favor del monitor és "la important quantitat de contradiccions" en què la menor ha incorregut a l'hora d'explicar els suposats abusos.

Al llarg de la instrucció, l'adolescent va declarar quatre vegades. Cinc, comptant el judici. I segons recull la sentència, el tribunal arriba a apreciar fins a deu contradiccions entre unes declaracions i altres. "Els fets denunciats no només són relativament recents, sinó també breus i d'escassa complexitat", subratlla el tribunal. "Per això, és encara més estrany que, entre un relat i un altre, apareguin dissonàncies tan manifestes", hi afegeix.



La intenció inicial, tenir sexe



Ara bé, tot i absoldre'l del delicte d'abusos sexuals, el tribunal sí que acaba condemnant el monitor. En concret, per un delicte de concertació de trobada de caràcter sexual amb una menor mitjançant les tecnologies de la comunicació.

En contra d'allò que va dir al judici, la sentència sosté que l'acusat va ser qui va portar la iniciativa a l'hora de concertar la cita. I que la seva intenció inicial era tenir sexe amb l'adolescent. Per concloure-ho, el tribunal es basa en els missatges d'Instagram que el monitor va enviar-se amb la menor.

"Uns missatges que són d'una claredat meridiana pel que fa a la intenció lúbrica", recull la sentència. Entre d'altres, perquè el monitor va dir-li a la menor que, si ella no podia aconseguir preservatius, ell mateix els robaria d'un supermercat si fos necessari. "És a dir, qualsevol cosa abans que presentar-se a la cita sense dur-ne", subratlla l'Audiència.

A més, el tribunal tampoc es creu que el monitor no sabés l'edat exacta de l'adolescent. Perquè d'entrada, era evident que la menor tenia menys de 16 anys. I perquè si l'hagués volguda saber, tan sols havia de mirar les fitxes del casal d'estiu.



2.160 euros de multa



Per això, l'Audiència condemna el monitor per haver concertat una cita de caràcter sexual amb una menor. I ho fa sense que ni el fiscal ni l'acusació particular ho haguessin sol·licitat expressament, perquè entén que aquest delicte ja queda inclòs com un "acte preparatori" del d'abusos sexuals.

Com que la sentència no considera provats els abusos, però sí que els missatges d'Instagram són prou evidents, el tribunal imposa al monitor una multa de 2.160 euros. A més, també li prohibeix treballar amb menors durant un termini de 2 anys.

La sentència, que ha emès la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, no és ferma. En un termini de deu dies, s'hi pot presentar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).