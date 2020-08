Denuncien un camioner a La Jonquera per conduir jornades de fins a 30 hores sense els descansos reglamentaris

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un camioner de 43 anys i de nacionalitat turca a La Jonquera per conduir jornades de fins a 30 hores sense els descansos reglamentaris. Els fets van passar el 31 de juliol quan uns agents van aturar un camió de gran tonatge que circulava per l'AP-7 en sentit nord. Els comboi, que anava buit de càrrega i prevenia de Saragossa, es dirigia cap a Turquia d'on ja havia vingut el 25 de juliol. Després de fer les comprovacions, els agents van veure que durant diversos dies de juliol havia conduït en jornades "maratonianes" sense fer el descans obligatori. En concret, en tretze jornades s'havien produït nou infraccions per excés de conducció diària i falta de descans.

El 29 de juliol va conduir 30 hores seguides sense repòs i els dies 14 i 27 del mateix mes, va fer jornada de 25, 24, 23 i 19 hores sense el descans obligatori.

Els Mossos recorden que el mínim descans que han de fer un conductor de vehicles de tercera categoria és de nou hores i el màxim de conducció que pot realitzar de deu hores dos dies a la setmana. La conducció normal l'ha de fer de nou hores diàries.

Per aquests fets, el camió va quedar immobilitzar en un pàrquing i els Mossos el van denunciar amb cinc propostes de sanció de la Direcció General de Transports i Mobilitat per un import total de 13.003 euros.

A més, se li van interposar cinc denúncies del Servei Català de Trànsit per infringir l'article 120.1 per un valor de 2.500 euros per excés de temps de conducció i descans en més del 50% (500 euros cadascuna) i la pèrdua de sis punts per denúncia.