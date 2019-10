El conductor d'un ciclomotor, menor d'edat, ha mort en un accident a Quart

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta passada nit (4 d'octubre) hi va haver un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 0,4 del Paratge de les Brugueres, a l'altura del municipi de Quart. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20.55 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una caiguda d'un ciclomotor a la via. A conseqüència d'això, el conductor del vehicle de dues rodes va morir. Es tracta d'un menor d'edat veí de Vilablareix.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, i dues ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.