La Guàrdia Urbana comissa 15 targetes de pàrquing de minusvàlids per ús fraudulent

Al llarg d'aquest 2019 el cos de la Guàrdia Urbana de Figueres ha intervingut un total de 15 targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda per fer-ne un ús no apropiat o fraudulent a la ciutat.

Durant el transcurs de les intervencions de la Guàrdia Urbana s'han detectat que les targetes que habiliten l'estacionament eren utilitzades en absència del titular o que havien estat manipulades a través de reproduccions o falsificacions.

L'ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda es considera una infracció lleu i pot comportar una sanció econòmica de 301 a 6.000 €. En aquest mateix sentit, l'ús fraudulent reiterat pot comportar la retirada de la targeta d'aparcament entre 12 i 24 mesos i, finalment, la seva manipulació o reproducció pot constituir una infracció penal.

Des de la Guàrdia Urbana de Figueres es recorda que aquest tipus de targetes són d'ús personal i intransferible i només poden ser utilitzades quan la persona titular de la mateixa condueixi el vehicle o bé sigui transportada en ell.