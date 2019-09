El 112 registra 132 incidents pel temporal de vent i mala mar però cap de gravetat

El telèfon d'emergències 112 ha atès aquesta nit 182 trucades entre mitjanit i les 9 del matí per 132 incidents causats pel temporal de vent i mala mar, però cap de gravetat. Els avisos s'han produït especialment per branques i elements de façanes caiguts a la zona del Maresme. Els Bombers han atès 206 avisos per pluja entre les 22 hores de dimarts i les 10 del matí, també majoritàriament al Maresme. Per regions, les més afectades han estat la Metropolitana Nord (168), Girona (24) i Metropolitana Sud (14). El pla Ventcat està en estat d'alerta.





Les previsions indiquen que cap al migdia el temporal remetrà. @meteocat https://t.co/4W2ZmUwIzK — Protecció civil (@emergenciescat) September 11, 2019