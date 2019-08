Dos vehicles cremen a l'aparcament del monestir de Sant Pere de Rodes

Ahir, a les 18:40 de la tarda es va rebre l'avís que shavia declarat un incendi en un vehicle a l'aparcament de llevant de Sant Pere de Rodes. Els ADF del Cap de Creus-Serra de Rodes van desplaçar-hi sis voluntaris amb les seves dues pick-up i un camió (que no va intervenir). L'equip de la primera pick-up, que ja es trobava en el lloc dels fets, es va dedicar a fer feines de contenció per tal d'evitar que el foc saltés i afectés la massa forestal. La segona pick up es va dedicar a aguantar el foc que va afectar a un segon vehicle, mentre s'esperava l'arribada dels bombers.



Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar tres camions, que van apagar el foc amb escumogen, i també es van mobilitzar una pick-up, un helicòpter bombarder i dues avionetes que van remullar la zona forestal que l'envoltava. També hi van col·laborar La Guàrdia Municipal que va retirar altres cotxes del voltant, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil del Port de la Selva.



Les causes

els usuaris del 1r vehicle que ha cremat han dit que quan han arribat a l'aparcament el motor del cotxe fumejava i que quan han sortit ja hi havia flames que han intentat apagar-ho amb les ampolles d'aigua que duien però el foc ha continuat propagant-se amb molta intensitat fins afectar al 2n cotxe que estava aparcat al costat i també un contenidor

Segons han publicat els ADF Cap de Creus-Serra de Rodes al seu facebook